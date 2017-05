Streit an Schule eskaliert Feuerattacke auf Mitschülerin: Opfer liegt im Koma

Die 15 Jahre alte Angreiferin wurde am Mittwoch in Polizeigewahrsam genommen, die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen versuchten Mordes ein. "Es scheint, dass die brennbare Flüssigkeit von außen mitgebracht wurde, was ein Minimum an Vorbereitung und damit an Vorsatz bedeuten könnte", so Denizot.