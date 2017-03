Streich von Joko und Klaas #GoslingGate: Veranstalter fordern die Goldene Kamera zurück

Darüber hinaus wurde das Vorgehen von Joko und Klaas weitestgehend bestätigt. Das ProSieben-Blödelduo gründete zuvor eine Fake-Agentur, die angeblich Hollywood-Stars vermittelt und boten so den vermeintlichen Weltstar Gosling für die Verleihung der Goldenen Kamera an, da dieser für einen Werbedreh sowieso in Hamburg sei. Am Abend selbst schirmte man den Gosling-Doppelgänger Ludwig Lehner mit einer Fake-Entourage geschickt von allem und jedem ab und schickte dann das Gosling-Double zur Preisverleihung auf die Bühne. Die Überraschung war perfekt.