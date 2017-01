Wrestling-Legende Hulk Hogan (63, "No Holds Barred" ) bekommt noch einmal ein richtig großes Publikum. "Schuld" daran ist einmal mehr sein spektakulärer Rechtsstreit mit der Klatschwebseite "Gawker" um ein geleaktes Sex-Tape: Der Streaming-Riese Netflix hat sich jetzt die weltweiten Rechte an einer Doku über den so schlüpfrigen wie aufsehenerregenden Fall gesichert. Das berichtet das Magazin "The Hollywood Reporter".