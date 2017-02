Straßensperrung nach Unfall Kollision mit PKW: Transporter landet auf dem Dach

Erlstätt - Dieser Unfall hätte schlimmer enden können: Am Freitagabend war der Fahrer eines Transporters auf der Staatsstraße am Erlstätter Berg unterwegs. In einer Kurve kam er auf die Gegenfahrbahn, streifte dabei einen anderen PKW und schob diesen in die Leitplanke. Er verlor die Kontrolle und raste die Böschung hinab.