Vor allem bei Bus und Trambahnen kommt es zu Behinderungen:

Der Straßenbahnbetrieb in der Sonnenstraße wird während des Festzuges eingestellt. Die Straßenbahnen werden am 17.09. von 10:30 Uhr bis circa 11:30 Uhr wie folgt umgeleitet:

Tram 16: Umleitung in beide Richtungen über Nordumfahrung (Maxmonument / Max-Joseph- Platz / Hauptbahnhof

Tram 17: West: verkehrt zwischen Amalienburgstraße und Hauptbahnhof; Wendung am Karolinenplatz

Tram 17: Süd: verkehrt nur zwischen Sendlinger Tor und Schwanseestraße Tram 18: Umleitung in beiden Richtungen über Nordumfahrung (Maxmonument / Max- Joseph-Platz / Hauptbahnhof) Tram 27: Unterbrechung zwischen Ottostraße (Wendung über Hauptbahnhof) und Sendlinger Tor (inkl. Wendung)Tram 28: Unterbrechung zwischen Ottostraße (Wendung über Hauptbahnhof) und Sendlinger Tor (inkl. Wendung)

Buslinienbetrieb:

Bus 58: Verkehrt nur zwischen Silberhornstraße und Goetheplatz, Wendung am Sendlinger Tor Für die Buslinie 58 wird während des Einzuges der Festwirte eine Ersatzhaltestelle in der Häberlstraße Westseite, südlich Einmündung Lindwurmstraße angeordnet.

Auch die Taxisstände sind entlang des Zugwegs aufgehoben.

Trachten- und Schützenumzug am Sonntag:

Am Sonntag ist alles eine Nummer größer, rund 9000 Teilnehmer des Trachten- und Schützenumzugs gilt es zu organisieren. Aufstellen werden sich die Gruppen ab 07:30 Uhr rund um die Widenmayerstraße und der Maximilianstraße. Abmarsch ist dann pünktlich um 10 Uhr, die Werbekarawane startet gegen halb zehn.

Auch der Zugweg ist länger: Maximilianstraße - Residenzstraße - Odeonsplatz – Ludwigstraße – Umkehrung Höhe Galeriestraße – Ludwigstraße – Brienner Straße (zwischen Odeonsplatz und Amiraplatz) – Amiraplatz – Salvatorplatz – Kardinal-Faulhaber-Straße – Promenadeplatz (Nordseite) – Pacellistraße - Lenbachplatz (nordwestliche Fahrbahn) bis in Höhe Ottostraße - Karlsplatz (östliche Fahrbahn) - Sonnenstraße (östliche Fahrbahn) - Schleife in Höhe der Josephspitalstraße - Sonnenstraße (westliche Fahrbahn) - Schwanthalerstraße - Paul-Heyse- Straße – Georg-Hirth-Platz - Herzog-Heinrich-Straße - Kaiser-Ludwig-Platz (westliche Fahrbahn) - Schubertstraße - Esperantoplatz.

Sperrungen für Autofahrer: Die Aufstellungsstraßen Widenmayerstraße (zwischen Maximilianstraße bis Prinzregentenstraße) und Steinsdorfstraße sowie die Sternstraße und die Maximilianstraße (ab Thomas-Wimmer-Ring in Richtung Osten bis einschließlich Maximiliansbrücke) werden am Veranstaltungstag ab spätestens 08:30 Uhr, die übrigen Zugstraßen ab spätestens 08:45 Uhr für den gesamten Fahrverkehr gesperrt.

Behinderungen im ÖPNV:

Bei den Trambahnen geht, wie bereits am Samstag, während des Umzugs nicht viel. Der Straßenbahnbetrieb wird in den Festzugstraßen während der Veranstaltungsdauer (ca. 08:30 Uhr bzw. 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) unterbrochen bzw. eingestellt, die Sonnenstraße ist ab 09:30 Uhr nicht mehr befahrbar.

Linie 16-West: Romanplatz – Hauptbahnhof – (Gondrellplatz). Ab Hauptbahnhof über Hauptbahnhof Süd weiter als Linie 18 zum Gondrellplatz

Linie 16-Ost: St. Emmeram – Sendlinger Tor

Linie 17-West: Amalienburgstraße – Hauptbahnhof (– Pasing Bahnhof), ab Hauptbahnhof über Hauptbahnhof Süd weiter als Linie 19 zum Pasinger Bahnhof

Linie 17-Süd: Schwanseestraße – Sendlinger Tor

Linie 18-West: Gondrellplatz – Hauptbahnhof (– Romanplatz), ab Hauptbahnhof Süd über Hauptbahnhof weiter als Linie 16 zum Romanplatz

Linie 18-Ost: Effnerplatz – Max-Weber-Platz – Sendlinger Tor

Linie 19-West: Pasing Bahnhof – Hauptbahnhof (– Amalienburgstraße), ab Hauptbahnhof Süd über Hauptbahnhof weiter als Linie 17 zur Amalienburgstraße

Linie 19-Ost: St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz – Gasteig – Isartor – Sendlinger TorLinie 27: Petuelring – Kurfürstenplatz – Karolinenplatz – Stiglmaierplatz ab Ottostraße fährt die Linie 27 über die Gleisverbindung "Justizpalast" - Prielmayerstraße – Dachauer Straße – zur provisorischen Endhaltestelle Stiglmaierplatz (Wendung über Brienner -Augustenstraße)

Sonderfahrten Linie 10 („München Tram“) entfällt

Busverkehr: Der Buslinienbetrieb wird in den Festzugstraßen während der Veranstaltungsdauer (ca. 08:30 Uhr bzw. 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) unterbrochen bzw. eingestellt.

Bus 58: Umleitung ab Goetheplatz zum Sendlinger-Tor

Bus 100: Haltestellen Odeonsplatz entfallen

Bus 132: ab Erhardtstraße über Zweibrückenstraße – Isartor – Tal - Rindermarkt

Für die Buslinie 58 wird während des Trachten- und Schützenumzuges eine Ersatzhaltestelle in der Häberlstraße Westseite, südlich Einmündung Lindwurmstraße angeordnet.

Für die Buslinie 132 wird eine Ersatzhaltestelle in der Zweibrückenstraße Nordseite, ca. 20m östlich der Einmündung Thierschstraße angeordnet.

So können Sie den Umzug verfolgen:

Wen Sie den Umzug verfolgen wollen, können Sie das entweder im Fernsehen, der BR zeichnet den Umzug auf und sendet am Sonntag ab 19:15 Uhr. Live an der Strecke können Sie sich überll an die Absperrgitter am Straßenrand stellen, besonders beliebte Abschnitte sind beispielsweise an der Maximilianstraße, vor der Oper oder am Kaiser-Ludiwig-Platz.

Tribünen gibt es ebenfalls, dort finden Sie Sitzplätze. Sie finden sie beispielsweise vor der Oper, am Odeonsplatz, in der Pacellistraße, am Stachus, in der Sonnenstraße und ebenfalls am Kaiser-Ludwig-Platz.