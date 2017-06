Stralsund, Tatort, Zorn Das sind die Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, BR: Tatort: Der Teufel vom Berg

Ein deutscher Industrieller droht im Innenministerium, dass er seine Firmensitze in Österreich schließen werde, so nicht der Mord an seiner Frau endlich geklärt wird, die vor einem Jahr in der Nähe ihres Bauernhofes in den Tiroler Bergen getötet wurde. Also wird Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) entsendet den Fall zu klären. Schwer kann das nicht sein, denn einer der Nachbarn, ein verschrobener Künstler, der in der Nähe des Tatortes wohnt, hat schon einige Male gegenüber Einheimischen unter vier Augen behauptet, er habe die Frau erschlagen. Verhaftet und befragt, leugnet der Mann jedoch immer, tut die Aussage als Scherz ab und zu beweisen ist ihm nichts.