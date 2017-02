Stralsund, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Schwindelfrei

LKA-Mann Murot (Ulrich Tukur) feiert seine Genesung von seinem Hirntumor im Zirkus. Doch mitten in der Vorstellung erhebt sich eine Frau im Publikum, deutet auf jemanden in der Manege und schreit: "Das ist er! Lasst ihn nicht entkommen!" Das Licht geht aus, die Frau ist verschwunden und der Pianist des Zirkus ist an der Hand verletzt. Nachdem die Frau auch am nächsten Tag noch vermisst wird, heuert Murot undercover als Pianist in der Zirkuskapelle an. Nach und nach stößt er auf ein tödliches Geheimnis aus der Vergangenheit eines Artisten.