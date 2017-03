Wie beurteilen Sie Ismaiks Wirken bei den Löwen vor diesem Hintergrund?

Ich kenne Herrn Ismaik nicht und kann nur die Ergebnisse und Erfahrungen der aus meiner Sicht investorengesteuerten Geschäftsführung beurteilen. Was ich zu Ismaik sagen kann: In meiner Zeit als DFL-Geschäftsführer gab es die Bitte, mit uns in Kontakt zu treten. Das haben wir ganz einfach deshalb abgelehnt, weil er kein Vereinsvertreter ist und wir uns nur mit der Geschäftsführung eines Klubs an den Tisch setzen. Oftmals hilft ein Blick in die Statuten: Die Entscheidungsträger sind die Klubvertreter – nicht die Investoren.

Ismaik dürfte Gesprächsbedarf über die – ihn als Geldgeber einschränkende – 50+1-Regel gehabt haben. Sie haben all jene, "die nach Investoren schreien", gewarnt.

Ich kann den auch von einigen Kollegen geäußerten Wunsch, 50+1 muss fallen, nicht verstehen. Was würde passieren: Wir wären alle auf der Jagd nach dem größten und reichsten Oligarchen – ist das der Weg? Dann wäre die Bundesligatabelle kein sportliches Abbild mehr, sondern eine Forbes-Tabelle, eine Finanz-Tabelle. Dem kann ich nichts abgewinnen. Wir haben in Deutschland einen guten Weg beschritten: in den Nachwuchs investieren, eine gute Trainerausbildung, ein strenges Lizenzierungsverfahren, alles mit 50+1 – und nebenbei sind wir noch Weltmeister geworden.

Sechzig hat sich mitten im Abstiegsrennen nicht nur mit Startrainer Vitor Pereira, sondern auch mit vier teils teuren Winter-Neuzugängen verstärkt, im Sommer soll ein neuer Angriff auf die Aufstiegsplätze folgen.

Die Mannschaft hat ohne Wenn und Aber an Qualität gewonnen, das muss man neidlos anerkennen. Bei dem wahnsinnigen Kapitaleinsatz ist das nicht verwunderlich. Ob es sich in sportlichem Erfolg niederschlägt, wird man sehen.

Sie haben an die Verbände nach einem "konsequenteren Eingreifen" appelliert. Welche Maßnahmen halten Sie hierbei für angebracht?

Ich würde mir wünschen, dass es eine enge Auslegung und Sanktionierung der Satzungen und Ordnungen durch die Verbände gibt.

Sechzigs Wurzeln liegen auf Giesings Höhen, bei einem bodenständigen Arbeiterverein. Wie viel Identität ist den Löwen durch den Einstieg von Ismaik verloren gegangen?

Die herkömmlichen Löwen waren ein Traditionsverein mit einer unglaublichen Fanbasis. Viele Dinge, die dort passiert sind, hatten negative Auswirkungen. Aber da müssen Sie am besten die Fans fragen. Wir werden unsere Politik fortführen, die geprägt ist von wirtschaftlicher Vernunft und das unterscheidet uns von den Sechzgern.

Diese haben sich von sämtlichen anderen Profivereinen zuletzt auch durch ihre Abschottung abgehoben.

1860 verstehe da, wer will. Wir sind in einem Bereich tätig, der von der Öffentlichkeit lebt. Da fehlt mir tatsächlich das Verständnis, sich so zu präsentieren. Man sieht auch in anderen Bereichen, dass die Pressefreiheit ein hohes Gut ist und das sollten wir alle pflegen.