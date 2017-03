Stolze Mama zeigt ihren Babybauch "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage wird bald zum zweiten Mal Vater

Kleiner Mann, ganz groß! Peter Dinklage (47) wird wieder Vater. Der "Game of Thrones" -Star und seine Frau Erica Schmidt (41) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das hat eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-Magazin "People" bestätigt. Doch das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Auf der Premiere des Theaterstücks "All the Fine Boys" in New York, für das Schmidt sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führte, zeigte die werdende Mama ohnehin ganz stolz in aller Öffentlichkeit ihren Babybauch.