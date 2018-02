Stolz zeigt sie ihren Babybauch Miranda Kerr: Dieses schwarze Kleid soll nichts kaschieren

Model Miranda Kerr (34) erwartet ihr zweites Kind. Stolz präsentierte die 34-Jährige nun ihren wachsenden Babybauch bei einer Veranstaltung in Los Angeles - und strahlte glücklich in die Kameras. Doch statt lässigem Schlabber-Look betonte das Model ihre Rundungen in einem enganliegenden, schwarzen Kleid. Die bodenlange Robe war zudem an den langen Ärmeln und am Rocksaum mit feiner Spitze verziert.