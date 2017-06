Stirbt mit 75 Jahren Gunter Gabriel: Zwischen Johnny Cash und Dschungelcamp

Dass er einmal an einem Reality-Trashformat teilnehmen würde, lehnte Gunter Gabriel zu diesem Zeitpunkt noch strikt ab. "Ich würde so was so und so nicht machen. Ich hatte sogar das Angebot da mitzumachen, aber da habe ich natürlich 'Nein' gesagt", erklärte er im September 2013 noch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, auf die Frage, ob er denn an "Promi Big Brother" teilnehmen wollen würde.

Im selben Gespräch reflektierte er auch über seine Zeit als Alkoholiker. "Ich hatte eine Phase, da habe ich vor lauter Glück getrunken, als ich in der Hitparade auf Nummer eins gelandet bin. Später hab ich aus Fluchtgründen getrunken, um zu vergessen. Heute trinke ich nur noch einfach so aus guter Laune mal ein, zwei Gläser, aber eigentlich überhaupt nicht mehr", so Gabriel, der die letzten Jahre seines Lebens ein Hausboot in Hamburg bewohnte.

Seine Aufgabe im Dschungel

Doch was brachte ihn schließlich dazu, seine Meinung zu ändern und 2016 an der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teilzunehmen? "Ich würde es niemals nur wegen des Geldes machen", sagte er damals vorab im Interview mit spot on news. "Vielleicht kann ich im Sinne einer 'besseren TV-Unterhaltung' meinen Beitrag leisten. Oder gelingt es mir, ein paar neue Gedanken über das Leben reinzubringen: Wie man anders leben und trotzdem erfüllt und glücklich sein kann. Das sehe ich als meine Aufgabe, darum habe ich mich überreden lassen." Sein Auftritt im Dschungel wurde im Übrigen ein kurzer. Er verließ das Camp als einer der ersten freiwillig, erlitt danach einen Schwächeanfall und musste im Krankenhaus behandelt werden.

"Es ist wichtig, über den Tod zu reden"

Vorbereitet war er schon damals bei jenem Interview im November 2015 auf seinen Tod. Und er hatte eine ganz genaue Vorstellung davon, wie es nach seinem Ableben mit seinen sterblichen Überresten weitergehen soll. "Ich will nicht begraben werden. Die Heuchelei an Grabesstätten finde ich ekelhaft", erklärte Gabriel spot on news. "Wenn ich tot bin, soll man mich in einen blauen Müllsack packen und dann weg damit. Ich habe auch schon meinen eigenen Leichenbestatter. Denn es ist wichtig, über den Tod zu reden." Den Tod finde er nicht beängstigend, so Gabriel damals.