Eine halbe Stunde nach seinem kurzen Ausraster war Ancelotti wieder die Beherrschung in Person. "Ich werde mir den Tag rot im Kalender anstreichen, denn ich war das erste Mal in meinem Leben in Berlin. Leider hatte ich nicht so viel Zeit, mir die Stadt anzuschauen", sagte der Italiener im gemütlichen Plauderton. Als sei nichts gewesen.