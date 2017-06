Stimmung in den USA Salma Hayek über das Trump-Amerika: "Eine schwarze Komödie"

Schauspielerin Salma Hayek (50, "Bandidas" ) wundert sich über die aktuelle Stimmung in den USA, seit Donald Trump (70) der neue Präsident ist. "Das Land war politisch noch nie so zerrissen", sagte sie der "New York Post" bei einer Filmvorführung. Es sei ein bisschen wie in einem Film. "Manchmal wie eine Komödie der Irrungen", meistens sei "das politische Klima in diesem Land aber eine schwarze Komödie", so die Oscar-Gewinnerin weiter. ("Frida" von und mit Salma Hayek können Sie unter anderem bei Amazon ansehen)