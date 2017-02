Maximilian Wittek:

Uns haben heute die Abschlussaktionen gefehlt. Das müssen wir wieder verbessern.

Vitor Pereira:

Uns hat heute für unsere Spielidee die Aggressivität und Mentalität gefehlt. Wir haben eine sehr starke Mannschaft in Berlin getroffen. Sie war technisch und taktisch gut vorbereitet. Wir brauchen eine andere Mentalität, hätten die Zweikämpfe besser annehmen müssen. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht wettbewerbsfähig. Nach der Pause haben wir es besser gemacht. Glückwunsch an den Gegner, Berlin ist der verdiente Sieger. In unserem nächsten Spiel müssen wir mit einer anderen Mentalität angehen.

Jens Keller (Trainer Union Berlin):Es ist schon sehr beeindruckend, wie meine Mannschaft an die Dinge angeht. Wir haben neue Abläufe einstudiert, ud wenn man sieht, wie meine Jungs das umgesetzt haben - davor habe ich großen Respekt. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben über 90 Minuten dominiert. Wir hatten viele Chancen, der einzige Kritikpunkt ist, dass wir nicht schon mit 2:0 oder 3:0 in die Pause gehen. 1860 hatte nur einen Lattenschuss.