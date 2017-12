Thomas Müller über das Spiel: "Köln hat sich bis auf die letzten drei Minuten aufs Verteidigen beschränkt. In der ersten Halbzeit haben wir genug getan, zu wenig den Ball laufen gelassen und zu wenig Bewegung in der Tiefe gehabt. Man kann nicht gegen jeden Gegner so offensiv spielen, wie wir es in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Aber wir mussten etwas tun. Nach der Führung weiß die Mannschaft, dass noch zwei Spiele in diesem Jahr und die hundertprozentigen Energiereserven nicht mehr so da sind. Da haben wir den Ball laufen lassen und nehmen einfach auch gerne mal ein knappes 1:0 zu Hause mit."

Thomas Müller über Tom Starke: "Tom Starke hat am Ende super für uns gehalten. Man sieht es ihm nicht an, aber er ist noch taufrisch. Er hat seinen sechsten Frühling und das im Winter."

Stefan Ruthenbeck (Trainer, 1. FC Köln): "Bayern war die Mannschaft, die viel mehr Spielanteile hatte. Es war ein verdienter Sieg. Auch das Gegentor hätten wir verteidigen können. Nichtsdestotrotz haben wir es gut gemacht und gut verteidigt. Und wenn wir ein, zwei Situationen besser ausspielen, wäre sogar mehr drin gewesen. (...) Wir wollten es den Bayern sehr, sehr schwer machen und Nadelstiche setzen mit unseren schnellen Jungs Handwerker und Klünter."

Armin Veh (Sportdirektor, 1. FC Köln): ""Wir haben ein disziplinierte, couragierte und laufstarke Leistung des 1. FC Köln gesehen."

Timo Horn (Torhüter, 1. FC Köln): "Wir sind arg gebeutelt von Verletzungen, stehen nach dem 16. Spieltag mit drei Punkten da. Wir haben alles reingehauen. Das ist aller Ehren wert. Es hat einfach das Matchglück gefühlt, zweimal in der ersten Halbzeit und dann kurz vor Schluss. Mit ein wenig Glück geht einer davon rein. Wir haben alles reingehauen, aber letztendlich hat es wie schon so oft in dieser Saison nicht gereicht."

