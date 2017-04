David Alaba: "Wir haben viele Chancen liegen lassen. Trotzdem haben wir von Anfang an unser Spiel auf den Platz gebracht. Am Ende müssen wir die Tore machen, was uns nicht gelang." Kopf in den Sand stecken kommt dennoch nicht in Frage: "Wir haben noch ein paar Tagen bis zum Spiel gegen real, wir glauben an uns und sind motiviert."