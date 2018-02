Jupp Heynckes: "Kompliment an Mainz"

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit waren wir griffig, hätten uns aber mehr Torchancen erspielen können. Bayern hatte natürlich mehr Ballbesitz, aber wir haben kaum klare Chancen hergegeben. Umso bitterer war dann der Rückstand nach dem Standard, das war unnötig. Und beim 0:2 waren wir einfach unaufmerksam, haben einen Stellungsfehler gemacht. Nach der Pause haben wir es leider verpasst, das 1:2 zu machen. Denn wir hatten den Glauben, das Spiel heute zu drehen. Wir stellen die gute Leistung in den Vordergrund, denn gegen so einen Gegner muss man alles perfekt machen"

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Meine Mannschaft hat vor der Pause wirklich gut gespielt und nach der Pause gut angefangen. Da haben wir die Chancen nicht genutzt, höher zu führen. So muss man bemerken, dass Mainz in der zweiten Halbzeit auch zu guten Möglichkeiten gekommen ist. Man muss berücksichtigen, dass Teams im Abstiegskampf über sich hinauswachsen. Das hat man bei Werder gesehen und heute auch von Mainz. Wir haben nach der Pause fünf, sechs klare Torchancen. Die müssen wir machen, dann kann man das locker runterspielen. So hatte der Gegner immer wieder Hoffnung und auch gute Chancen. Wir waren da zu nachlässig und in der Rückwärtsbewegung nicht mehr so stark wie in der ersten Halbzeit. Insgesamt ist der Sieg verdient, aber Kompliment an Mainz zu der Leistung.“

Stimmgewaltig an der Seitenlinie: Bayern-Trainer Jupp Heynckes (links). Rechts: Mainz-Coach Sandro Schwarz. Foto: imago/De Fodi

Stefan Bell (Kapitän 1. FSV Mainz 05, auf fcb.de): „Wir waren heute auf Augenhöhe und das in vielen Bereichen, zum Beispiel im Umschaltspiel. Nur die Chancenverwertung war heute nicht gut von uns.“

Hier finden Sie den Liveticker zum Nachlesen