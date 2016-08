Bastian Schweinsteiger (Nationalmannschafts-Kapitän): "Es war noch einmal eine große Ehre für mich, in dem Nationaltrikot spielen zu können. Ich wollte jeden Augenblick genießen, aber das es so schön wird, hätte ich nicht erwartet. Das hat mich schon sehr berührt, das hat man am Anfang auch gemerkt. Ich hätte das nicht gedacht, aber das hat mich schon sehr berührt. Die Nationalmannschaft ist wie eine Familie, und ich verbinde auch mit Joachim Löw sehr viel, denn er war fast die ganze Zeit mein Trainer. Ich habe durch die Nationalmannschaft viele gute Freunde gewonnen."