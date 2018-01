Der Angreifer scherzte in der Mixed Zone vor den Journalisten bestens gelaunt, einen kecken Spruch zu seinem Tor inklusive. Die Teamkollegen Joshua Kimmich und Jerome Boateng dagegen waren nicht so prächtig gelaunt, monierten unter anderem vier Gegentore in den letzten beiden Spielen. Die AZ hat die Stimmen zum Spiel gesammelt: