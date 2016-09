Lesen Sie hier: Jetzt auch Torjäger: Die Kimmich-Festspiele gehen weiter

Joshua Kimmich: "Man bekommt mehr Selbstvertrauen, wenn mal einer reingeht. Ich bin ja normal nicht so der Torjäger. Aber Robert muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass ich ihn ablöse. Er wird schon seine Tore machen".

Manuel Neuer: "Wir haben ein souveränes Spiel gesehen und auch in der Höhe verdient gewonnen"

Ivan Daniliants (Trainer Rostow): "Heute war es kein einfaches Spiel für uns. Der Gegner hat sehr schnell gespielt. So wie Bayern heute gespielt hat, das haben wir noch nicht erlebt. So spielen nicht viele Mannschaften in Russland. Das hat man am Ergebnis gesehen. Wir haben noch nie gegen eine so starke Mannschaft gespielt."