Alaba erklärt Freistoß-Traumtor

David Alaba: "Ich habe am Freitag im Training noch Freistöße geübt. Wir waren ein bisserl länger draußen, leider hat es jedoch nicht so gut funktioniert. Heute um so besser. Ich habe mich heute im Spiel gut gefühlt, deswegen habe ich den Freistoß geschossen, die Situation war ja auch auf meiner Seite. Insgesamt war die erste Halbzeit von uns ganz gut, ganz okay, aber wir haben noch viel Luft nach oben. Wir müssen es besser spielen, vor allem ruhiger spielen nach einer Führung, unser Spiel dann besser durchziehen."