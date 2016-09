Lesen Sie hier: FC Bayern quält sich zu 3:1 gegen Ingolstadt

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern): "Es war ein schwieriges Spiel, denn wir sind in Rückstand geraten und mussten kämpfen. Erst mit dem schönen Tor von Rafinha war alles klar. Aber das ist manchmal so, solche Spiele gehören dazu. Ihr Pressing, ihre schnellen Bälle durch die Schnittstellen, all das hat uns gefordert. Wir sind glücklich, am Ende dieser Partie als Sieger vom Platz zu gehen. Jeder weiß, Manuel Neuer ist der beste Torhüter der Welt. Man spielt nicht immer gut."

Lesen Sie hier: Rummenigge rechnet mit Geldregen

Thomas Linke (Manager FC Ingolstadt): "Schade, dass wir nichts aus der Partie am Ende nichts Zählbares mitnehmen. Unsere Mannschaft hätte sich das verdient gehabt. Aber wir ziehen viel Positives aus der Begegnung heraus. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen, den Mut werden wir uns auch in Zukunft behalten und dafür belohnt werden."

Marvin Matip (Spieler FC Ingolstadt): "Es gibt nicht viele Tage, an denen man den FC Bayern in der Allianz Arena schlagen kann. Heute war so ein Tag", kommentierte FCI-Kapitän Marvin Matip: "Unsere Chancenauswertung war leider miserabel."

Franck Ribery (Spieler FC Bayern): "Ich freue mich, wenn wir so spielen. Das war aber kein einfaches Spiel heute. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Auch weil wir wissen, dass wir jetzt in kurzer Zeit viele Spiele haben. Wir hatten vor dem Spiel ein paar Ausfälle, die nächste Woche wieder zurückkommen werden, das ist gut.“

Rafinha (Torschütze zum 3:1 für den FC Bayern über das wacklige Abwehrverhalten): "Wir haben heute gegen eine gute Mannschaft gespielt. Die Unsicherheiten müssen wir korrigieren. Wir dürfen diese Fehler nicht mehr machen. Wir haben aber auch Gott sei Dank Manuel Neuer im Tor. Er hat uns heute gerettet.“