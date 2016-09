Lederhose ist nicht gleich Lederhose. Es gibt viele verschiedene Lederarten. Worin liegen die Unterschiede und in was lohnt es sich zu investieren?

Alexandra von Frankenberg: Vom Bock über Rindsleder bis zum Hirsch gibt es alles. Die Qualitätsunterschiede liegen in der Art der Gerbung im Herkunftsland des Leders und natürlich in seiner Beschaffenheit. Eine Hirschlederne ist eine langjährige Investition und hält ewig. Der Bock beispielsweise ist viel dünner, oft steifer, weil anders gegerbt, und daher auch nicht so belastbar. Ich würde jedem erwachsenen Mann immer dazu raten, einmal in einen Hirsch zu investieren.