"...das wäre ne lange Liste"

Das teuerste Angebot ist ein Paar Gold-Ohrringe, das laut Fürst nicht nur "fast alle Dschungelprüfungen", sondern auch den "Opernball in Wien" mitgemacht hat. 649 Euro waren am Donnerstagabend geboten - der Neupreis lag allerdings angeblich bei 999 Euro. Relative Schnäppchen sind dagegen das Shirt mit Fürsts Dschungel-Voting-Nummer (102 Euro) und ein Pailletten-Shirt, das für 17,50 Euro zu haben war.

Spekulationen, es gehe bei der Verkaufsaktion um etwas anderes als um das Abstoßen von "Altlasten", weist Fürst in den Kommentaren unter ihren Facebook-Posts weit von sich. "Also ich bin genau so ein Mensch wie Ihr auch und verkaufe die Sachen aus dem Camp. Nicht mehr und nicht weniger!", betonte sie. Man müsse ja nicht immer alles verschenken oder gar wegwerfen: "Wenn ich alles aufzählen würde das ich in meinem Leben verschenkt habe, oder kostenfrei geholfen habe, das wäre aber eine lange Liste."