Steuer-Schulden Lindsay Lohan schuldet Uncle Sam viel Geld

2010 spielte Lohan an der Seite von Danny Trejo (73) im Kult-Film "Machete". 2014 hatte sie eine Dokuserie namens "Lindsay", in der es um ihr Leben ging, sowie einen kleineren Cameo-Auftritt in der TV-Serie "2 Broke Girls". Medienberichten zufolge arbeitet die 31-Jährige aber momentan unter Hochdruck an ihrem Hollywood-Comeback - genauere Details zu potenziellen Projekten sind bisher allerdings nichts bekannt. Im März berichtete "Entertainment Weekly", sie arbeite an einer Reality-Show, die "The Anti-Social Network" heißt.