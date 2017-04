Stephen Belafonte drohte mehrfach Skandal um Mel B: Sex-Tapes dürfen nicht veröffentlicht werden

Anordnung vom Gericht: Stephen Belafonte (41), der Noch-Ehemann von Ex-Spice-Girl Mel B (41, "For Once In My Life" ), darf weder Sex-Videos, noch anzügliche Fotos, noch sonst irgendwelches explizites Material seiner Ehe-Frau veröffentlichen. Das entschied ein Richter, nachdem die Anwälte beider Seiten heute ihre Standpunkte vorgetragen haben, wie das US-Portal "TMZ" berichtet. Angeblich soll Belafonte des Öfteren damit gedroht haben, im Besitz von heiklen Aufnahmen seiner Ex zu sein und diese der Öffentlichkeit präsentieren zu wollen.