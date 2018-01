Stichwort Deutsches Theater. Dort werden Sie am 8. Februar als Moderator durch den Abend der AZ-Geburtstagsgala führen. Ist Moderation für den Musiker, Schauspieler und Kabarettisten Stephan Zinner komplettes Neuland?

Ich hab das schon zwei, drei Mal gemacht, aber alles unter 20 Mal ist immer Neuland, wie ich finde. Zumindest frisches Land. Das macht das Ganze aber auch sehr spannend und ich fühle mich auch ein bissl gebauchpinselt, dass ich das machen darf. Vor allem weil da auch Leute und Künstler anwesend sind, die ich wirklich mag und sehr schätze. Aber: Des werd i scho putzen.

Wird die Nervosität größer sein, als bei einem normalen Kabarettabend?

Wenn sie mich jetzt so direkt fragen, würde ich Ja sagen. Generell kann ich das aber nicht sagen. Ich war auch schon furchtbar nervös vor einem Kabarettauftritt mit 40 Leuten im Publikum, wo ich mir dachte: Ja, was ist denn jetzt los? Gleichzeitig war ich aber auch bei einer Nockherberg-Livesendung super ruhig, dass ich mir dachte, das ist jetzt schon fast zu ruhig. Was genau die Nervosität bei mir regelt, welches Rädchen oder Schalter dafür verantwortlich ist, diesen Punkt hab ich noch nicht herausgefunden.

In Ihrer Vita steht, dass sie als junger Mann im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) eine göttliche Eingebung hatten und dann wussten: Ich gehe an die Schauspielschule. Wie sieht denn eine göttliche Eingebung in einem BIZ aus?

(lacht) Ein konkretes Bild hab ich leider nicht mehr vor Augen. Es war halt so: Ich kam frisch von der FOS mit einem Abschluss von 3,4, der einem leider nicht alles erlaubt, zu studieren. Ich saß recht planlos in diesem BIZ und der Mitarbeiter wusste auch nicht so recht, was er mit mir machen soll. Weil ich früher schon Theater gespielt habe, habe ich gefragt, ob er mir alle Schauspielschulen in Bayern ausdrucken kann. Daraufhin hab ich mich an der Schauspielschule in München beworben und es nahm alles seinen Lauf.

Schauspielerisch sind Sie demnächst wieder in der Figur des Markus Söder im Singspiel am Nockherberg tätig. Verändert sich die Herangehensweise an die Rolle, jetzt wo Söder designierter Ministerpräsident ist?

Nein. Für mich bleibt die Herangehensweise genau gleich. Freilich, der Status der Figur ändert sich jetzt, die Szenen werden mehr. Ich persönlich hänge aber eher an dem, was mir die Autoren ins Drehbuch schreiben.

Übrigens bin ich gerade dabei, den Text zu lernen. Darum freue ich mich über diesen Interviewtermin, dass ich mal eine Abwechslung habe.

Dürfen Sie denn schon was verraten über die Rolle des "neuen" Markus Söder?

Nein! Sonst reißen sie mir den Kopf ab. Stefan Betz (der Singspiel-Autor) hat mir mit auf den Weg gegeben: "Wehe, du sagst was!" Der Stefan ist ein Spezl von mir und ich möchte auch in Zukunft mit ihm Kaffee, Bier und Wein trinken gehen, deswegen sag ich jetzt lieber gar nix.

Ihre persönliche Einschätzung zu Söder als künftigen Ministerpräsidenten?

Hm...mei. Ich weiß es nicht. Dem Land würde man’s ja wünschen. Wie so oft, ist halt vorab immer viel Proporz. Wenn es dann an die Umsetzung geht, hapert’s. Ich bin gespannt, ob oder wie so eine Position einen Menschen noch mal verändert. Mir geht’s da wie dem Bürger: Man hofft aufs Beste.

Was macht ein künstlerisches Multitalent wie Sie, wenn es mal abschalten will?

Ich esse gern. Das ist für mich ein großer Entspannungsfaktor. Diese Methode ist leider nicht hilfreich für die Gürtelgröße. Ich schaue aber auch einfach eine Netflix-Serie oder gehe mit meiner Frau zum Essen. Ich spiele Kniffel oder Rommé mit meinen Kindern. Bei mir gibt’s keine verrückten Sachen wie Bungee-Springen oder Fliegenfischen. Ich bin ein klassischer Durchschnittsentspanner.

