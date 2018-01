An wirklichen Gesetzen bleibt außer einer Steuerreform sowie einer Vielzahl von Dekreten nicht viel übrig. Was erwarten Sie noch von ihm?

Auf Gesetzesebene wird er nicht sonderlich viel mehr bringen können. Die Rücknahme von Barack Obamas Gesundheitsreform wird nicht stattfinden. Er wird weiter versuchen, mit Dekreten Regulierungen vor allem im Umweltbereich außer Kraft zu setzen. Aber er wird natürlich die Demokraten weiter in der Defensive halten. Das ist für ihn ein Erfolg. Die Demokraten sind so darauf fixiert, Trump anzugreifen. Ihnen ist es bisher nicht gelungen, ein weltanschaulich kohärentes Gegenmodell und vor allem eine Person aufzubauen, die Trump in die Defensive drängen kann.

Er hat aber doch auch Bewegung in die Weltpolitik gebracht, etwa im Nahen Osten.

Bewegung ist kein Wert an sich, sondern Stabilität und Vertrauen. Hier hat Trump seine übelsten Ankündigungen aus dem Wahlkampf nicht wahr gemacht. Denken Sie daran, dass er die Nato für obsolet erklärt hat. Aber sein erratisches Verhalten, sein Kungeln mit Diktatoren wie Wladimir Putin, hat amerikanische Außenpolitik weniger berechenbar gemacht. Das hat Bündnispartnern den Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Das ist wahrscheinlich die größte negative Hinterlassenschaft der Trump-Präsidentschaft, die wir schon nach einem Jahr festhalten können: der völlige Vertrauensverlust in die USA.

"Die Bundesregierung ist konsterniert und frustriert"

"Dreckslochländer", mögliche Affäre mit einer Erotikdarstellerin: Wie viel kann sich ein Präsident denn leisten?

Niemand hätte sich träumen lassen, was sich Trump alles leisten kann. Er hat das Präsidentenamt schwer beschädigt. Der US-Präsident ist mehr als ein Regierungschef, er ist die Symbolfigur der Einheit der Nation. Manche bezeichnen ihn als Hohepriester der moralischen Autorität. Das wird viele Jahre dauern, bis andere Präsidenten diesem Amt wieder alten Glanz verleihen können.

Wie hat sich denn Trumps Politik bereits auf die der Bundesregierung ausgewirkt?

Die Bundesregierung ist konsterniert und frustriert über das, was sie da so aus Washington hört. Trump ist und bleibt ein Unruheherd. Das deckt auch die Schwächen der deutschen und europäischen Politik auf. Wir haben uns nie systematisch darauf vorbereitet, eine eigenständige Außenpolitik zu betreiben. Die Bundeswehr ist in einem schlechten Zustand. Das ist eine Katastrophe. Jetzt bekommen wir dafür die Quittung.

Sie hatten eine Kiste besseren Weines darauf gewettet, dass Trump nicht Präsident wird. Würden Sie darauf wetten, dass der Trump-Spuk nach einer Amtszeit vorüber ist?

Oh, ich habe gelernt. Ich musste drei Flaschen guten Weines bezahlen. Trump war ein völlig unwahrscheinlicher Präsident. Das ist nach wie vor der Fall. Auch seine Wiederwahl ist eher unwahrscheinlich. Aber eines hat uns Trump gelehrt - und das muss man anerkennen -, dass er ein Mann ist, der die Stimmung im Land besser verstanden hat, als Professoren und Journalisten. Beim nächsten Mal werde ich bestenfalls eine Flasche billigeren Weins auf seine Niederlage wetten.

