Steht "g" für "Gavin"? Sophia Thomalla: Verrät uns diese Kette, wer ihr Neuer ist?

Dass Sophia Thomalla bei den Herren gut ankommt, ist ein offenes Geheimnis. Nur: Wer aktuell der Mann an ihrer Seite ist, das hält die 27-Jährige streng geheim. Als heißer Favorit gilt Gwen Stefanis Ex-Mann, der Bush-Frontmann Gavin Rossdale (51, "Golden State" ), - schließlich sind die beiden kürzlich beim Knutschen fotografiert worden. Und nun auch noch das! Thomalla ist am Sonntag beim Felix Burda Award in Berlin mit einem möglicherweise verräterischen Schmuckstück aufgekreuzt. Eine Goldkette mit einem kleinen Anhänger in Form eines "g" blitzte in Thomallas Ausschnitt. Ein "g" wie "Gavin"? Direkt über dem Herzen? (Den Film "Da muss Mann durch" mit Sophia Thomalla können Sie hier auf DVD bestellen)