Stefanie Stahl im Interview Können wir mehrere Menschen gleichzeitig lieben?

In "Jeder ist beziehungsfähig" schreiben Sie, dass es in Beziehungen wichtig ist, sich anzupassen, sich aber auch Freiheit zu erhalten. Warum gelingt es vielen Menschen nicht, eine glückliche Partnerschaft zu bewahren?

Viele Paare schaffen das ganz gut. Einer der wesentlichen Gründe, wenn es nicht klappt, ist, dass sich die betroffenen Menschen nicht anpassen, nachgeben, Kompromisse eingehen, zuhören und einfühlen können. Auf der anderen Seite müssen wir in einer Beziehung auch durchsetzungsfähig und autonom sein, um für die eigenen Wünsche einzutreten, auch wenn es dem Partner gerade nicht passt. Für eine gute Partnerschaft benötigen wir also sowohl Anpassungsfähigkeit als auch Durchsetzungsvermögen.

Und das ist das Grundgerüst für eine glückliche Beziehung?

Diese Balance zwischen Anpassungsfähigkeit und Autonomie fällt einigen Menschen nicht leicht. Sie bekommen das Gefühl, sie müssten sich zu sehr anpassen und fürchten, sich selbst zu verlieren, andere Leute sind wiederum zu ichbezogen, die haben dann natürlich auch Probleme mit Beziehungen. Wenn die Partner aber Interessen und Werte teilen, kulturelle Gemeinsamkeiten haben und wenn dann noch eine gute Balance zwischen Bindung und Autonomie besteht, stehen die Chancen sehr gut, dass es auch mit der Beziehung klappt.

Einigen Paaren macht auch der Alltagstrott einen Strich durch die Rechnung...

Nach der ersten Verliebtheit lassen die romantischen und erotischen Gefühle nach. Es ist eine Illusion, dass das ewig wie in der verliebten Anfangszeit bleiben könnte. Wer wenig Raum für Leidenschaft hat, kann sie sich aber schaffen, Appetit kommt manchmal auch beim Essen. Wenn sich Partner die Zeit füreinander nehmen, kann sich daraus etwas Schönes entwickeln. In langen Partnerschaften bringt es nichts, auf den leidenschaftlichen Moment zu warten, der kommt vielleicht nie. Es gibt Paare, die verabreden sich einmal die Woche im Bett, und das funktioniert dann gut.

Tendieren Männer eher dazu, fremdzugehen?

Das gilt für beide Geschlechter. Um die Kinder gemeinsam aufziehen zu können, sind Menschen von Natur aus monogam veranlagt. Mit gelegentlichen Seitensprüngen. Ob man dem nachgeht, ist eine Frage der persönlichen Entscheidung. Dass Männer eher fremdgehen, ist genauso ein Mythos wie, dass in längeren Beziehungen immer die Frauen die Lust verlieren. Das passiert auch bei Männern. In längeren Partnerschaften ist eben einfach nicht mehr die große Leidenschaft vorhanden, die muss gefördert werden.

Die Kurzgeschichte "Cat Person" aus dem New Yorker wurde zum Viralhit. Nach einem schrecklichen Date geht eine junge Frau mit einem Mann ins Bett, obwohl sie ihn nicht besonders attraktiv findet. Sie will nicht als Zicke dastehen und ihn zurückweisen. Am Ende hat sie - sehr schlechten - Sex mit ihm. Ist das typisch Frau?

50 Prozent der Menschen sind nicht ganz in dieser inneren Balance zwischen Autonomie und Bindung. Zwei Drittel der Frauen sind eher überangepasst, das ist also eher ein typisch weibliches Phänomen. Es gibt eine Studie, die besagt, dass die meisten Frauen bereuen, dass sie etwas gemacht haben. Die meisten Männer dagegen bereuen, dass sie etwas nicht gemacht haben und Chancen verpasst haben.