Umgekehrt gefragt: Zum ersten Mal überhaupt wird ein türkischer Verein in der Champions League Gruppenerster – und dann erwischt man die Bayern. War das Lospech?

Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, dass sie sich vom Selbstvertrauen her durchaus Chancen ausrechnen. Und letztendlich wollen sie ja den Vergleich mit den besten Mannschaften Europas. Und da gehört Bayern nun mal dazu.

Was kommt sportlich mit Besiktas auf die Münchner zu?

In der türkischen Liga ist die Ausgeglichenheit nicht so vorhanden wie zum Beispiel in der Bundesliga. So kann sich Besiktas mehr auf die Champions League und solche Highlights wie jetzt das Achtelfinale gegen Bayern konzentrieren. Das wirkt sich zum Beispiel auch bei der körperlichen Frische aus, die Spieler können dafür besser geschont werden. Besiktas hat eine sehr gute Mischung in der Mannschaft und definitiv einen zwölften Mann mit dem Publikum im Rücken.

Leipzig verlor beide Duelle mit Besiktas in der Vorrunde: 0:2 in Istanbul, 1:2 daheim.

Diese Ergebnisse sprechen für sich, auch wenn es jetzt die ersten Schritte von Leipzig auf internationalem Parkett waren.

Sie haben bei Besiktas gespielt. Können Sie beschreiben, was das Besondere an der Stimmung dort ist?

Das geht schon damit los, dass jeder türkische Spieler schon vor dem Anpfiff vor die Fankurve gerufen wird und dort dementsprechend gefeiert wird. Da wird jeder gewonnene Zweikampf und jeder Torschuss bejubelt. Die Fans sind unglaublich Fußball-begeistert. Vor allem die Spieler, die mit vollem Einsatz spielen und alles geben, versuchen die Fans zum Sieg zu tragen. Die türkischen Anhänger sind noch mal ein Stück leidenschaftlicher und emotionaler als die deutschen. Die Höhepunkte waren damals die Derbys gegen Trabzonspor, Fenerbahce und Galatasaray.

Haben Sie Bedenken, wenn Sie an das Spiel in Istanbul denken, was das Thema Sicherheit angeht?

Es gibt ja immer die beiden Aussagen: Der Sport soll sich nicht in die Politik einmischen. Andererseits kann er auch verbindend wirken. Insgesamt sorgt die Entwicklung in der Türkei aber auch bei mir schon für ein paar Sorgenfalten.

