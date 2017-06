Statt Zucker und Süßstoffen Clean Eating mit kalifornischen Trockenpflaumen

Bei kalifornischen Trockenpflaumen handelt es sich um eine spezielle, sonnengereifte Pflaumensorte. Durch das Trocknen verlieren die Früchte Wasser, gleichzeitig bleiben die Nährstoffe jedoch größtenteils erhalten. Zu erkennen sind kalifornische Trockenpflaumen an ihrer runden Form mit einer Delle in der Mitte, die an einen Donut erinnert. Da die Trockenpflaume von Natur aus süß ist, gibt es keinen Grund, ihr weiteren Zucker zuzusetzen - und so passt sie perfekt ins Clean-Eating-Konzept. "Die Trockenfrucht enthält ähnlich viele Nährstoffe - z.B. Ballaststoffe - wie frische Pflaumen, ist jedoch das ganze Jahr über erhältlich", so Frey.