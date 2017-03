Letzten Freitag mussten die Bewohner am Morgen ihre Häuser verlassen. Jedoch durften sie am Sonntag erstmals wieder für zwei Stunden in ihre Häuser, "um dort das Nötigste zu erledigen", wie ein Sprecher der Landeshauptstadt mitteilte. In den nächsten Tagen soll es weitere dieser Möglichkeiten geben. Rund 90 Betroffene sind aktuell in Hotelzimmern untergebracht.

Die Stadt übernimmt aktuell die finanzielle Vorleistung für die entstehenden Kosten, wie beispielsweise das Hotel, den Sicherheitsdienst oder die Bauzäune. Über das weitere Vorgehen, vor allem auch was den finanziellen Aspekt betrifft, wird der Stadtrat in der Vollversammlung am 5. April entscheiden.