Statements auf Twitter Rose McGowan sagt Auftritte ab: Das steckt dahinter

Schauspielerin Rose McGowan (44, "Charmed - Zauberhafte Hexen") hat in der letzten Woche zahlreiche öffentliche Auftritte in den USA absolviert. Damit machte sie Werbung für ihr Enthüllungsbuch "Brave", in dem sie detailliert auf ihre Begegnungen mit Filmmogul Harvey Weinstein (65) eingeht; sie wirft ihm Vergewaltigung vor. Doch ihre PR-Tour hat sie nun gestrichen, wie sie auf ihrem Twitter-Account verkündete. Sie habe genug gegeben... Was ist passiert?