Statement gegen Sexismus "Time"-Magazin: #MeToo-Frauen bekommen den Titel "Person of the Year"

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Angela Merkel... Die Liste derjenigen, die vom renommierten "Time"-Magazin bereits zur "Person of the Year", also zur Person des Jahres gekürt wurden, ist lang. Nun darf sich gleich eine ganze Gruppe an Frauen in die Reihe der namhaften Preisträger einreihen: Wie das "Time"-Magazin auf seiner Website erklärte, geht die diesjährige Auszeichnung an die Frauen der #MeToo-Bewegung. Dazu zählen unter anderem Schauspielerin Ashley Judd (49), die zusammen mit anderen Frauen den Weinstein-Skandal losgetreten hatte, sowie Susan Fowler, die auf Sexismus beim Fahrdienst Uber hingewiesen hatte. Auch Taylor Swift (27, "Reputation"), die von einem Radiomoderator begrapscht wurde, zählt zu den Preisträgerinnen.