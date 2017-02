Statement auf Facebook "Bachelorette"-Trennung: Anna Hofbauer redet Tacheles

Sie appelliert an ihre Fans: "Es gibt viele Gründe, warum es am Ende einfach nicht mehr geklappt hat. Bitte akzeptiert, dass ich davon nicht alles in die Öffentlichkeit tragen möchte. Das geht nur Marvin und mich etwas an." Sie seien zwar in der Öffentlichkeit das "strahlende Paar" gewesen, doch sie seien nicht rund um die Uhr glücklich gewesen. "Verübelt uns bitte nicht, dass wir euch nicht an allen Details teil haben lassen wollen", fordert Hofbauer eindringlich.