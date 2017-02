Bluttat in Rott am Inn Mann und Frau erstochen! Zwei Verdächtige festgenommen

Am späten Montagabend wurden zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus in Rott am Inn erstochen. Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen. Grund für die Tat war nach bisherigen Erkenntnissen wohl ein Streit.