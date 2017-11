Start in den Olympia-Winter Biathletin Laura Dahlmeier: Die Gipfelstürmerin

Einen weiteren Traum, ihren größten sportlichen, will sie sich im Februar erfüllen. Seit ihrer Kindheit träume sie vom Olympiasieg, in Südkorea soll das gelingen. "Eine Goldmedaille, am liebsten im Einzel" will sie holen. Diesem Ziel wird alles untergeordnet. "Die wichtigsten Wettkämpfe sind nicht in Östersund, sondern in Pyeongchang." Noch ist nicht klar, ob Dahlmeier am Sonntag gleich in der Mixedstaffel antritt oder erst nächsten Mittwoch im Einzel.