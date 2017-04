Start in den "heißen" April Trotz Tor-Gala gegen Augsburg: Die Bayern sind gewarnt

In der Tat: So erbärmlich wie der FC Augsburg am Samstag in der Arena in Fröttmaning wird sich keiner der nächsten Gegner des alten und neuen deutschen Meisters mehr präsentieren. Ganz sicher nicht Real Madrid am 12. und am 18. August im Viertelfinale der Champions League, auch nicht Borussia Dortmund am 26. April im Halbfinale des DFB-Pokals, und bestimmt auch nicht 1899 Hoffenheim am Dienstag. "April ist ein heißer Monat, warten wir mal ab, wie wir durch das Feuer kommen", mahnte Müller.