Am Freitagabend startet die neue Bundesligasaison. Zum Auftakt geht es für den Titelverteidiger FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena gegen den SV Werder Bremen .

München - Zum Auftakt der 54. Bundesligasaison können sich Fans auf einen wahren Klassiker des deutschen Profifußballs freuen: Der Deutsche Meister vom FC Bayern München empfängt am Freitag (20.30 Uhr; AZ-Liveticker) den SV Werder Bremen. 75.000 Zuschauer werden das Spiel in der ausverkauften Allianz Arena in Fröttmaning beobachten, dazu Millionen an den TV-Geräten.