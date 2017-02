Start der 22. Staffel bestätigt Trotz Tod von "Schildkröte": "Dittsche" geht weiter

Für Fans der Kultserie "Dittsche" war es ein großer Schock: Franz Jarnach alias "Schildkröte" verstarb völlig überraschend Anfang des Jahres. Doch auch ohne den beliebten Stammgast in der patinareichen Krokojacke wird die Serie in eine neue Staffel gehen. Das gab der WDR jetzt am Mittwoch bekannt. Ab Freitag, 3. März 2017, entstehen zwölf neue Folgen der Kultserie "Dittsche - das wirklich wahre Leben" - wie gewohnt live aus dem Eppendorfer Grill in Hamburg.