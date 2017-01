Start auf Netflix "Riverdale": Teenieschwarm Luke Perry geht wieder in Serie

Die wichtigsten Figuren

Neben Archie Andrews (K.J. Apa) und Fred Andrews (Luke Perry) wird auch noch Mary Andrews in Staffel eins in "Riverdale" auftauchen. Die 80er-Jahre-Teenie-Ikone Molly Ringwald ("The Breakfast Club" ) schlüpft in die Rolle von Archies Mutter, die vor zwei Jahren ihre Familie und Riverdale verlassen hat, um sich selbst zu verwirklichen. Doch bevor sie für Chaos sorgen kann, hat Archie mit seiner langjährigen besten Freundin Betty Cooper (Lili Reinhart) und der frisch nach Riverdale gezogenen Veronica Lodge (Camila Mendes) genug um die Ohren. Für welches der Mädchen schlägt sein Herz? Zudem ist da noch seine heiße Lehrerin...

Casey Cott spielt den homosexuellen Kevin, der gerne gerade heraus sagt, was er denkt. Cole Sprouse verkörpert Jughead Jones, den schweigsamen Beobachter, der Schriftsteller werden will, und stets die Fakten im Blick hat. Madelaine Petsch versprüht unterdessen als Cheryl Blossom Gift und Galle. Sie sät Zwietracht und spinnt Intrigen, wo sie nur kann. Ihre Welt gerät aus den Fugen, als ihr Bruder Jason tot aufgefunden wird. Als Kapitän des Wasserballteams soll er ertrunken sein. Kann das sein? Wer ist dafür verantwortlich?

Doch nicht nur an der High School geht es rund. Marisol Nichols spielt Veronicas Mutter Hermione Lodge. Das Mutter-Tochter-Duo kommt nach Riverdale, da der Ehemann und Vater finanziell Dreck am Stecken hat. Zurück in ihrer Heimatstadt muss sich Hermione mit ihrer Jugendliebe Fred Andrews und ihrer einstigen Konkurrentin Alice Cooper (Mädchen Amick) auseinandersetzen. Friede, Freude, Eierkuchen sieht anders aus...

Netflix veröffentlicht jeden Freitag eine Folge.