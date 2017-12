London - An diesem Donnerstag beginnt die Darts-WM 2018 im "Ally Pally" in London. 19 Tage lang treten die besten Pfeile-Werfer der Welt in der britischen Hauptstadt gegeneinander an, um an Neujahr ihren neuen Weltmeister zu küren. (Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Darts-WM finden Sie hier)