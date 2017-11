Start am 27. November Christkindlmarkt am Marienplatz: Das ist heuer alles neu

Der große Markt glitzert und duftet – vom Turm des Alten Rathauses am Marienplatz bis hin zum "Sternenplatzl" am Rindermarkt zum Richard-Strauss-Brunnen an der Neuhauser Straße. "Die Preise bleiben stabil. Das ist ein echter Warenmarkt, eine wahre Fundgrube für Kunsthandwerk, Praktisches und Trendiges", schwärmt der zuständige Bürgermeister Josef Schmid (CSU). Zum Sicherheitsaspekt meint er: "Die Behörden haben sich Gedanken um die bestmögliche Sicherheit gemacht. Es gibt keine konkrete Gefährdung. Ich begrüße, dass sehr sinnvoll, sehr verhältnismäßig und maßvoll vorgegangen wird". Am Dienstag wurden Tröge und Barrieren aus Beton an den Zufahrten aufgestellt, um Lkw-Anschläge zu verhindern.