Smokey Eyes wie Cara Delevingne , Haare im Wet-Look wie Kim Kardashian - viele unserer Beauty-Inspirationen stammen aus Hollywood . Aber taugen sie auch für den Alltag? Keine Sorge, oft erweisen sich die Trends überraschend anpassungsfähig. Mit den folgenden Looks haben Sie in der kommenden Saison die Nase vorn.

Starke Smokey Eyes

Cara Delevingne ist eine Meisterin der Smokey Eyes, das bewies sie einmal mehr, als sie ihren neuen Film 'Suicide Squad' vorstellte. Um den Look zu kopieren, tragen Sie mit einem Pinsel silbernen Lidschatten auf das Oberlid auf, beispielsweise Chanel Illusion d'Ombre, um sie metallisch schimmern zu lassen. Ziehen Sie einen Lidstrich über und unter dem Auge, zum Beispiel mit Benefits BADgal Waterproof. Verwischen Sie ihn ganz leicht, um die Konturen weicher zu machen. Ein Lidschatten wie Maybelline New York Colour Tattoo 24hr Gel-Cream Eyeshadow in der Farbe Charcoal gibt der Lidfalte mehr Definition. Voilà - schon ist Ihr Cara-Look fertig!