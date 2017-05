Stars und solche, die es werden wollen Löw und Kuntz lüften Kader-Geheimnis: "Über allem steht die WM 2018"

CONFED-CUP: Acht Nationen nehmen an dem Turnier ein Jahr vor der WM-Endrunde in Russland teil. In der Gruppe A spielen WM-Gastgeber Russland, Europameister Portugal sowie Mexiko und Neuseeland. Weltmeister Deutschland trifft in Gruppe B auf Australien (19. Juni), Südamerika-Meister Chile (22. Juni) und Afrika-Champion Kamerun (25. Juni). Der Gruppenerste und -zweite ziehen in das Halbfinale ein. Gespielt wird in vier russischen Städten: Kasan, Moskau, Sotschi und im Endspielort St. Petersburg.

U21-EM: Die U21-Junioren des DFB spielen bei der Europameisterschaft in Polen zunächst in der Vorrunde gegen Tschechien (18. Juni), Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).

