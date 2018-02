Stars, Influencer & Top-Manager "Digital Insights": Prominenter Networking-Treff in München

“Es erwartet uns heute ein Spitzenprogramm. Mit spannenden Vorträgen und interessanten Gesprächen“, so Johanna Klum, die den Event moderierte - mit Babybauch! Sie freut sich auf Baby Nummer 2. Sie ist nicht nur Moderatorin, sondern auch ein Star der sozialen Medien: Bei Instagram hat sie rund 57.000 Follower. “Ich bin hauptberuflich Moderatorin“, betonte sie. “letztes Jahr hat sich allerdings das Influencer Dasein als Zweitjob aufgetan. Ich überlege mir aber eine Kooperation immer sehr genau. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Influencern, deren Job es ist, jeden Tag ein neues Produkt zu posten. Ich möchte bei einer Zusammenarbeit wirklich immer komplett dahinter stehen.“ Wie sieht sie die Zukunft? Wird es die klassischen Moderationsjobs noch geben? “Es gibt nach wie vor viele Moderationsjobs unabhängig von einer Internetpräsenz. Es gibt aber auch immer mehr Verknüpfungen. Da ich aber genauso wählerisch bin was meine Moderationen angeht, ist das für mich kein Problem.“ Wie hält sie es mit den Kindern? Wird von ihnen auch einmal ein Bild gepostet? “Meine erste Schwangerschaft habe ich acht Monate lang erfolgreich versteckt“, lachte sie. “Ich hatte jede Menge Anfragen, hatte aber das Gefühl, mich privat schütze zu müssen. Gleichzeitig folge ich zahlreichen Mommy Blogs und finde das schön. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt: ‚Bedeutet beschützen automatisch verstecken?’ Ich bin sicher nicht diejenige, die sofort das Gesicht ihres Babys posten wird. Aber generell gehe ich mit dem Thema entspannter und offener um, solange ich entscheide was und wieviel ich zeige. Ich bin Mama und meine Kinder gehören zu meinem Leben. Deshalb muss ich sie nicht verstecken. Und gerade bei einer Kooperation mit kilenda, wo es um Babykleidung geht, ist meine Rolle als Mama wichtig.“ Im Talk mit Redner Hendrik Scheuschner (Geschäftsführer kilenda) ging es auch darum, was die Schlüsselfaktoren zum Aufbau einer erfolgreichen Partnerschaft sind und wie man diese langfristig gestalten kann. “Das Wichtigste beim Influencer Marketing ist es glaubwürdig zu sein“, so Scheuschner.