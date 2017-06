Stars feiern "wildes Wiedersehen" "40 Flaschen Wodka" für Johnny Depp und Liam Gallagher!

Für den Abend nach Solo-Auftritt beim Festival habe sich der partyerprobte Liam Gallagher eigens ein "Luxus-Tipi" errichten lassen, heißt es - auch, um dort Depp wiederzutreffen. Die beiden Stars sind bereits seit Oasis' Hochzeiten in den 90ern befreundet - Depp spielte sogar Gitarre auf dem Oasis-Album "Be Here Now" . Nun hatten sich die beiden aber dem Bericht zufolge seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Die kolportierte Getränkebestellung für die "Reunion" hatte es in sich: Rund 40 Flaschen Wodka, fünf Magnumflaschen Sekt und zehn Kästen Bier standen laut "Mirror" auf dem Einkaufszettel.