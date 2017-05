Heimspiel gegen Bochum Appell vom Löwen-Boss: "Bitte kommt alle ins Stadion!"

Peter Cassalette, Präsident des TSV 1860, schließt sich Investor Hasan Ismaik an und richtet vor dem womöglich entscheidenden Heimspiel gegen den VfL Bochum in der AZ einen emotionalen Appell an die Anhänger der Giesinger.