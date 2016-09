Superstar Beyoncé (35) und Rap-Mogul Jay Z (46) schmeißen eine Party für den guten Zweck - und haben alle ihre Freunde eingeladen: Am 15. Oktober soll im Barclays Center in Brooklyn ein Konzert steigen, dessen Einnahmen an die Robin Hood Foundation gehen. Die Organisation setzt sich für Bildungsprogramme in benachteiligten Vierteln von New York ein. Und wie die "New York Post" auf ihrem Online-Portal berichtet, kann sich das Line-up sehen lassen: Das Künstlerpaar soll Stars wie Nicki Minaj ("Only"), Lauryn Hill und Lil Wayne ("Nothing But Trouble") für den Charity-Gig gewonnen haben.